Sarzana - Val di Magra - Lite familiare finita in tragedia in Via Baccanella a Castelnuovo Magra dove un uomo ha ucciso l'ex compagna classe 1996. I Carabinieri della stazione locale e quelli di Sarzana stanno facendo tutti i rilievi del caso e stanno ascoltando i vicini di casa per ricostruire l'accaduto. All'interno della villetta dove è stato commesso l'omicidio era presente anche un minore. L'episodio risale alle 16 di oggi pomeriggio.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO



C.Alf - B.M