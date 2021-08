Lieve malore a Punta Corvo, arrivano uomini e mezzi

turista in difficoltà

Sarzana - Val di Magra - Questo pomeriggio i Vigili del fuoco della Spezia sono intervenuti nella zona della scogliera di Punta Corvo, nel Comune di Ameglia per soccorrere una ragazza colta da un leggero malore che le ha impedito di intraprendere la risalita.

L'accesso a questa zona è possibile soltanto percorrendo un sentiero molto ripido ed impegnativo che la ragazza non era più in grado di affronttare. Sotto al coordinamento della Capitaneria di Porto della Spezia , sono stati inviati sul posto gli uomini della sezione nautica dei Vigili del Fuoco di La Spezia con un gommone e l'equipaggio Vigili del fuoco del presidio acquatico di Lerici con la moto ad acqua. L'equipaggio della moto ,grazie alla capacità di avvicinamento alla costa di questo mezzo, è riuscito a raggiungere la ragazza e trasportarla sul gommone della Sezione nautica Vigili del fuoco che ha provveduto ad accompagnarla sul molo di Lerici dove ad attenderli c'erano i parenti della ragazza.