L'ultimo ballo per Simon Latino fra musica e palloncini

Sarzana - Val di Magra - Palloncini al cielo e “Vivir mi vida” di Marc Anthony in sottofondo per l'ultimo saluto a Simone Bioletti, meglio noto come Simon Latino, scomparso tragicamente nell'incidente stradale avvenuto all'alba di martedì scorso all'altezza di Luni. L'ultimo ballo per Simone come l'ha definito qualcuno, una giornata in cui in centinaia lo hanno pianto e ricordato indossando le magliette delle circa 150 scuole di ballo che hanno voluto rendere omaggio alla sua passione, per un mondo che nel momento più brutto si è stretto attorno alla famiglia e alle sue persone più care. Ciascuno con un pensiero legato alle tantissime serate che il 44enne di Sarzana aveva organizzato in ogni luogo e promosso chilometro su chilometro con l'inconfondibile furgone parcheggiato oggi a fianco al carro funebre davanti alla Cattedrale di Santa Maria.



Qui si è ritrovata la sua gente, quella che l'ha sempre seguito ovunque imparando da lui passi e attitudine, e che poco prima presso l'area Gerardo si è riunita – grazie all'encomiabile lavoro degli amici Salvatore Lombardo e Daymi Blanco - per una commemorazione fatta di tanti aneddoti e amicizia, in nome di quell'Alleanza Latina che nel momento del lutto ha riunito tutte le scuole del territorio. Ciascuna delle quali ha fatto una donazione alla famiglia per le figlie di Bioletti.

Una comunità unita dall'amore per il ballo e il divertimento che si è poi compostamente ritrovata davanti alla chiesa fino all'uscita del feretro, accompagnato dal volo dei palloncini e da quelle note che hanno scandito tutta la vita di Simon Latino. Fino al lungo applauso ritmato dalla musica e alle lacrime trattenute a fatica.