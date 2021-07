L'allarme scatta e interrompe il 'Sarzana Opera Festival'

Ieri sera in Piazza Matteotti in occasione del recital di Luca Salsi e Michele Pertusi.

Sarzana - Val di Magra - Serata non priva di insidie ieri sera per il 'Sarzana Opera Festival', che proponeva, in Piazza Matteotti, un recital con grandi voci del Teatro alla Scala. Infatti, già nel corso della presentazione a cura del musicologo Giancarlo Landini e dal direttore artistico Sabino Lenoci, è scattato un allarme da un palazzo nelle vicinanze, che ha reso necessario sospendere l'introduzione fino a che il suono non s'è chetato. Scampato pericolo? No, perché l'allarme è partito una seconda volta, a questo giro proprio nel corso del recital, che ha dovuto interrompersi. Il tutto con un malumore d'impeto espresso nei confronti di Palazzo civico dal direttore artistico, di cui questi s'è pubblicamente scusato alla fine della serata musicale. Che, esauritosi il secondo scattare dell'allarme, ha potuto proseguire fino alla fine per il piacere dell'appassionato pubblico di Piazza Matteotti.