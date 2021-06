Indagini in corso sulla scazzottata, si cercano testimonianze

Sarzana - Val di Magra - Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti accaduti tra piazza Cesare Battisti e piazza Garibaldi nella notte di domenica 13 giugno a Sarzana, per i quali al momento non risultano pervenute denunce o referti, ma che sono oggetto dell’attività el Commissariato impegnata contattare e sentire eventuali testimoni. Va detto che al momento l’area non è oggetto di videosorveglianza, così il Dirigente del Commissariato di Sarzana, su input del Questore della Spezia, ha promosso un immediato sopralluogo con il Comune di Sarzana, al fine di anticipare i tempi della già concordata implementazione delle telecamere nel centro storico.



Nella giornata di ieri, si è quindi tenuto nel centro cittadino sarzanese il sopralluogo da parte del Dirigente del Commissariato, l’assessore alla sicurezza del comune di Sarzana e il Comandante della Locale Polizia municipale, che hanno effettuato un’attenta ricognizione delle aree sensibili. Avviata una proficua interlocuzione con l’obiettivo di elevare la visibilità delle vie/piazze del centro cittadino più frequentate, con l’incremento del numero delle telecamere di video sorveglianza che si affacciano su piazza Garibaldi, piazza Cesare Battisti, Fortezza Firmafede. Le stesse saranno remotizzate a breve, presso le sale operative della Polizia di Stato e dei Carabinieri oltre che della Polizia Municipale. Proseguono, intanto, i servizi coordinati di controllo del territorio che saranno mirati alle aree della movida per tutto il fine settimana, focus principale sull’area della Fortezza Firmafede e di via della Cittadella.