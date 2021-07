Incidente sull'A15, muore 27enne residente a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Tragedia sulla Cisa la notte scorsa dove ha perso la vita un 27enne romeno residente a Sarzana travolto da un'auto dopo un incidente. Il ragazzo stava viaggiando a bordo di uno scooter quando, per circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra e l'auto che stava sopravvenendo non è riuscita ad evitarlo. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.

L'incidente è avvenuto circa un chilometro dopo il casello di Borgotaro in direzione Parma e sul posto oltre a Stradale e Vigili del Fuoco sono intervenuti anche gli operatori del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso.