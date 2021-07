Incidente su viale XXV Aprile e ciclista sul sentiero, doppio intervento per i Vigili del Fuoco

Sarzana - Val di Magra - I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana sono intervenuti oggi pomeriggio in via XXV Aprile per un incidente stradale tra due autovetture. La squadra dei VVF ha immediatamente messo in sicurezza i veicoli coinvolti e successivamente ha collaborato con il personale della PA di Sarzana per estrarre unodei conducenti rimasto incastrato all'interno di una delle due macchine.



Sul posto presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. Subito dopo la solita squadra ha soccorso un ciclista che si è infortunato in seguito ad una caduta mentre percorreva in mtb il sentiero 366 che da via Molino (Castelnuovo Magra) sale verso Ortonovo.

Il ciclista, che nell'incidente ha riportato un trauma al braccio, è stato accompagnato per 500 metri fin sulla strada principale dove è stato preso in consegna dal personale sanitario della PA di Luni.