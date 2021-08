Incidente stradale sulla Ripa: 65enne in shock room

Sarzana - Val di Magra - Grave incidente stradale sulla Ripa. Un uomo di 66 anni, spezzino, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, poco prima delle 20.30. Per dinamiche in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'uomo viaggiava in sella alla sua Vespa quando è entrato in collisione con un furgone. Immediato l'intervento della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e Delta 1 con il personale del 118.

L'uomo è partito incosciente dal luogo dell'incidente ed è stato portato d'urgenza in ospedale dove è stato trattato in shock room.