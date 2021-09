Incidente stradale a Fiumaretta, 49enne al San Martino in codice rosso

Sarzana - Val di Magra - Incidente stradale al confine tra Fiumaretta e Marinella in prossimità dei bagni Marina. Un uomo di 49 anni è rimasto ferito gravemente a seguito di uno scontro avvenuto con un'automobile, dopo le 9, ed è stato trasportato d'urgenza, con l'elicottero Drago, all'ospedale San Martino di Genova.

Stando a quanto si apprende, ma la dinamica è in fase di accertamento, l'uomo era a bordo di uno scooter quando un'automobile in manovra lo avrebbe colpito. Sin dall'arrivo sul posto dei soccorritori e dei Vigili del fuoco di Sarzanam le condizioni del 49enne sono sembrate serie sin da subito. Una volta stabilizzato sul posto il ferito è stato portato al nosocomio genovese. L'uomo ha riportato un trauma cranico commotivo, ferita lacero-contusa frontale e frattura scomposta esposta di un arto inferiore. La strada è rimasta chiusa per la durata degli interventi.