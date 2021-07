Sarzana - Val di Magra - Incidente stradale questa mattina in A15, in direzione La Spezia, con due furgoni coinvolti. L'episodio risale alle 9 quando, per dinamiche in fase di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione. Il bilancio è di due feriti le cui condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenute la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e la Croce rossa di Santo Stefano Magra.