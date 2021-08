Incidente a Sarzana, si cercano testimoni

avvenuto in via san francesco

Sarzana - Val di Magra - “Sto cercando testimoni o chiunque che possa darmi qualsiasi tipo di informazione su un incidente avvenuto la sera del 13 agosto fra le 21.20 e le 22.00 in via San Francesco a Sarzana”. E' quanto ci scrive una lettrice, che aggiunge: “Nell'incidente è rimasta coinvolta mia figlia che era alla guida di una Citroen C3 ma purtroppo la persona che era alla guida dell'altro veicolo è scappata. La mia macchina e' non più utilizzabile, e fortunatamente la ragazza non ha subito conseguenze, se non un grandissimo spavento. Se qualcuno ha visto qualcosa può contattarmi al numero 3480003143”.