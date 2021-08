Incidente a Sarzana, alla guida persona con valori dell'etilometro tre volte superiori al limite

Sarzana - Val di Magra - Nella giornata di ieri alle ore 10:00 circa, una pattuglia della Polizia Stradale è stata inviata dalla Sala Operativa per rilevare un sinistro stradale senza feriti verificatosi a Sarzana in località Bradiola. Giunti sul posto gli operatori procedevano ai rilievi dell’incidente autonomo con contestuale controllo del conducente del veicolo, una donna di 58 anni residente in provincia.

La stessa, come previsto in caso di sinistro stradale, veniva sottoposta ad accertamento etilometrico, il cui esito risultava positivo con un valore pari a 1,65 g/l, ben tre volte superiore al limite consentito. La donna veniva quindi denunciata all’A.G. per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 comma 2 lettera c del Codice della Strada, con il contestuale ritiro della patente di guida per la sospensione e il sequestro amministrativo dell’autovettura ai fini della confisca.



La Polizia Stradale, ancora una volta vuole ribadire come il porsi alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti sia una delle cause principali che concorrono in maniera significativa ad aumentare il rischio di incidenti e di turbative per la circolazione.