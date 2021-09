Sarzana - Val di Magra - Incendio ieri mattina a Marinella, in una zona agricola e privata in prossimità di Via Alta, dove per dinamiche in fase di accertamento una catasta di legno ha preso fuoco distruggnendo anche una piccola imbarcazione in quelle pertinenze. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e sul posto sono arrivati anche i Carabinieri forestali.



(foto: repertorio)