In tasca quindici dosi di coca, arrestato dai carabinieri a Marinella

Sarzana - Val di Magra - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sarzana, durante un servizio di controllo del territorio volto anche al contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, hanno arrestato un 41enne di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora. L’uomo, un pregiudicato già noto alle forze dell’ordine per vari reati legati gli stupefacenti, è stato sorpreso dai militari a Marinella di Sarzana, in pieno pomeriggio, mentre si aggirava con fare sospetto per le strade del piccolo centro.

Nei giorni scorsi i Carabinieri avevano raccolto diverse segnalazioni da parte di esercenti del luogo che si lamentavano di un soggetto - risultato poi essere appunto il 41enne fermato dai Carabinieri - che gironzolava a piedi nei pressi dei locali, dei negozi e delle abitazioni, infastidendo le persone con il suo atteggiamento.

Durante la perquisizione personale a carico dell'uomo sono stati rinvenuti nelle sue tasche otto grammi di cocaina, già suddivisa in 15 dosi pronte per essere smerciate, e la somma di 365 euro in contanti, ritenuti frutto della sua attività di smercio. Dalla vendita al dettaglio la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare allo spacciatore quasi mille euro.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e, dopo le formalità di rito, ha trascorso la notte in camera di sicurezza, per poi comparire stamattina di fronte al Giudice della Spezia, che ne ha convalidato l'arresto.