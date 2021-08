Impatto con veicolo, cede parte della protezione laterale del ponte

Sarzana - Val di Magra - Per il ponte sul Calcandola lungo Via Falcinello è in programma un adeguamento tramite demolizione e ricostruzione, operazione per la quale il Comune di Sarzana si giova di uno stanziamento ministeriale da 900mila euro. E in attesa della demolizione 'ufficiale', ecco che nei giorni scorsi il viadotto ha perso un pezzo, precisamente un tratto di protezione laterale, complice l'impatto con un veicolo. Il segmento venuto giù è stato opportunamente transennato per garantire la sicurezza. Appena l'assicurazione avrà svolto la perizia l'ente comunale potrà intervenire sul manufatto.