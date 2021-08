Il marito non rientra dal sentiero, parte anche l'elicottero

Sarzana - Val di Magra - I Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio in località Montemarcello, nel comune di Ameglia, per una ricerca persona.

Una signora di nazionalità francese ha richiesto l'intervento tramite il Numero Unico di Emergenza) perchè non aveva più notizie del marito.

Partiti entrambi da Montemarcello volevano raggiungere la spiaggia di Punta Corvo, lei con il battello da Bocca di Magra, lui scendendo dal sentiero.

Arrivata in spiaggia e non riuscendo a contattare il marito, la donna ha allertato i soccorsi.

Immediata è stata la risposta della Sala Operativa Vigili del Fuoco che disponeva l'invio sul posto della squadra del distaccamento di Sarzana la quale, arrivata sul posto, si organizzava in sinergia con il personale del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per effettuare la ricerca e i carabinieri di Ameglia.

Data l 'impervietà della zona, veniva richiesto anche l'intervento dell'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

Sono stati inviati sul posto, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, anche il Nucleo sommozzatori Vigili del fuoco e gli specialisti nautici del distaccamento portuale a bordo di due gommoni, al fine di verificare che la persona non fosse in prossimità degli scogli.

Anche la moto d'acqua che presta servizio in convenzione con il Comune di Lerici è stata inviata sul posto per avere, eventualmente, un agevole accesso alla spiaggia dal mare.

La persona è stata trovata in una zona impervia a circa 150 metri dal sentiero dal quale si era distaccato, e da dove non riusciva più nè a scendere nè a salire.

L'uomo rispondeva, anche fischiando, agli operatori che lo chiamavano facendosi così individuare.

Sotto osservazione del personale sanitario del Cnsas l'uomo è stato accompagnato dagli operatori Vigili del fuoco e Cnsas fino all'abitato di Montemarcello.