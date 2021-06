Identificati i due del "Fight Club" di Piazza Garibaldi

Sarzana - Val di Magra - Si tratta di due giovani italiani di 21 e 23 anni, entrambi con precedenti per molestie, lesioni, stupefacenti, minacce e disturbo alle persone, risultati residenti fuori provincia. Sono i protagonisti della scazzottata in Piazza Garibaldi a Sarzana avvenuta poco dopo la mezzanotte di martedì 13 giugno. Un confronto in mezzo a decine di coetanei che li incitavano a picchiarsi. L’episodio, come noto era stato ripreso e divulgato tramite video su diversi canali social molto seguiti dal pubblico giovanile, diventando di fatto virale.

All’arrivo della volante del commissariato di Polizia di Sarzana, le persone segnalate si erano già allontanate, ma le indagini svolte successivamente dagli agenti hanno permesso di giungere in questi giorni all’identificazione dei due protagonisti.



I due soggetti, nei prossimi giorni, saranno oggetto di accertamenti da parte dell'Anticrimine della Questura della Spezia per gli eventuali provvedimenti. Intanto sono già stati sanzionati con un verbale di 400 euro di multa ciascuno per non aver rispettato le norme anti covid, visto l'evidente mancato distanziamento e uso della mascherina

Gli operatori del commissariato di Sarzana, inoltre, stanno procedendo agli accertamenti in merito alla posizioni di altri giovani presenti al “combattimento”, privi di mascherina e non osservanti delle disposizioni sul distanziamento in materia di Covid.