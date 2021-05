Hashish nascosto nel soggiorno e un coltellaccio a portata di mano, 47enne nei guai

Sarzana - Val di Magra - I carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Sarzana, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, insospettiti dall’atteggiamento di un soggetto già a loro conosciuto per svariati reati inerenti gli stupefacenti, hanno deciso seguirlo e successivamente lo hanno fermato e controllato: in suo possesso, suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, circa trenta grammi di hashish ed anche un grosso coltello a serramanico di 23 cm, il tutto ben occultato nelle tasche del giubbotto.

La perquisizione è stata quindi estesa anche alla sua abitazione: nascosti nel soggiorno, i Carabinieri hanno scovato un panetto intero di stupefacente, sempre del tipo hashish, due bilancini di precisione e vario materiale da taglio e confezionamento, da lui usati per preparare le dosi da immettere sul mercato clandestino di questa provincia. La droga, del valore di oltre settemila euro, e il restante materiale sono stati posti sotto sequestro dai militari, mentre lo spacciatore è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio e porto abusivo di armi od oggetti volti ad offendere.

L’uomo è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto questa mattina presso il Tribunale di La Spezia: il Giudice ne ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma giornaliero.