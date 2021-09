Giro della Lunigiana, i divieti sulle strade sarzanesi

Sarzana - Val di Magra - In occasione del transito sulle strade comunali sarzanesi della competizione ciclistica del Giro della Lunigiana 2021 il vice-comandante della polizia locale, Ilaria Benassi, ha firmato l'ordinanza n.131 con cui disciplina la circolazione stradale al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione, stabilendol’istituzione della sospensione temporanea della circolazione stradale limitatamente ai passaggi della competizione nelle seguenti strade urbane comunali o tratti d’esse:

Giovedì 2 Settembre 2021: dalle 13,20 alle 13,30 (per trasferimento): Via Alta tratto comunale

Venerdì 3 Settembre 2021:

1^ Semitappa dalle ore 09,30 alle ore 11,00 :Via Variante Aurelia, Viale XXV Aprile e Via Alta tratti comunali.

Divieto di sosta con rimozione dei veicoli lasciati in sosta vietata nel Viale Litoraneo tratto da incrocio Via Kennedy a inizio ponte su Torrente Parmignola (zona arrivo gara).

2^ Semitappa dalle ore 15,30 alle ore 16,40:Via Alta tratti comunali.

Domenica 5 Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 10,50: Via Alta tratto Comunale.

Durante il transito della competizione ciclistica è fatto obbligo di osservare le seguenti disposizioni: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti; è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si

immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione nonché della segnaletica stradale relativa all'evento sportivo in atto;è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non attraversare la strada.