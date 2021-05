Frontale a San Lazzaro, una persona in shock room

Sarzana - Val di Magra - Nella tarda mattinata di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana è intervenuta in Via Alta Nuova in località San Lazzaro, a Sarzana, per un incidente stradale.

Il personale, giunto sul posto, ha provveduto alla messa in sicurezza di due autovetture, che a seguito di uno scontro frontale si trovavano in bilico al di fuori della sede stradale. Contemporaneamente all'opera di messa in sicurezza, il solito personale si impegnava nella delicata opera di estricazione dalle lamiere di una delle due persone coinvolte nel sinistro.

A salvataggio ultimato, la persona coinvolta è stata trasportata presso la Shock Room dell'Ospedale Civile S. Andrea della Spezia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sarzana, il personale medico del 118 di Sarzana e la Pubblica Assistenza di Luni.