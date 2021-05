Fissata l'autopsia per Simone Bioletti, prosegue analisi delle immagini

Sarzana - Val di Magra - Proseguono le indagini per stabilire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità, nell'incidente mortale avvenuto ieri sull'A12 all'altezza di Luni e che ha coinvolto Simone Bioletti, ballerino e maestro di danza conosciutissimo con il nome di Simon Latino (QUI).

Indicazioni importanti in tal senso arriveranno dall'esito dell'autopsia fissata per venerdì, mentre gli agenti della Polstrada di Viareggio e Lucca, continuano a passare al setaccio i fotogrammi delle telecamere che potrebbero aver ripreso gli istanti dell'incidente o il mezzo pesante che si presume abbia colpito l'uomo.

Intanto non si placa il cordoglio che unisce tantissime persone non solo nella sua Sarzana ma in tutta la costa che da Spezia arriva fino alla Versilia dove “Simon” organizzava decine di serate prima della pandemia ed era amato da tutti. Un affetto che si concretizzerà anche con una raccolta fondi per le sue due figlie.