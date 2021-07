Fiamme dalle sterpaglie all'oliveto e solo per miracolo non arrivano al bosco. Agricoltore denunciato

Sarzana - Val di Magra - I militari appartenenti alla stazione dei Carabinieri forestali di Sarzana sono intervenuti in comune di Santo Stefano Magra, in località Canala, su segnalazione della centrale operativa dei Vigili del fuoco per un incendio boschivo.

Giunti sul posto i militari constavano che l’incendio aveva già interessato circa 2.500 mq di un oliveto e che, solo grazie al pronto intervento dei residenti prima e di vigili del fuoco e volontari a seguire, veniva scongiurata l’espansione delle fiamme nell’adiacente area boscata.

A seguito degli accertamenti successivi emergeva che il fuoco si era originato da un cumulo di rifiuti vegetali risultanti da attività di pulitura dei campi che un agricoltore aveva deciso di smaltire bruciandolo.

I carabinieri forestali riuscivano quindi a identificare il responsabile e l’ipotesi investigativa veniva confermata anche attraverso le successive indagini svolte con l’ausilio di personale del Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentale e forestale) attraverso l’applicazione del protocollo di repertazione con metodo delle evidenze fisiche.

Il responsabile verrà denunciato per il reato di incendio boschivo colposo e rischia fino a cinque anni di reclusione.



Si ricorda che dal 24 luglio è in vigore il periodo definito “stato di grave pericolosità per gli incendio boschivi” su tutto il territorio della Liguria quindi sono vietate tutte le operazioni che possano creare pericolo di incendio come ad esempio accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli o usare fornelli che producano brace.