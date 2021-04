Festività pasquali, novanta mezzi dei Carabinieri per setacciare il territorio

In tutto sono state identificate oltre 400 persone, controllati 45 esercizi commerciali ed elevate dieci sanzioni per violazione delle norme riferite al contenimento e diffusione del Covid-19.

Sarzana - Val di Magra - Durante le trascorse festività pasquali, i Carabinieri del Comando Provinciale della Spezia hanno continuato e potenziato i controlli finalizzati al contenimento e contrasto dell’emergenza sanitaria in atto, con particolare riguardo al distanziamento interpersonale, alle misure anti-assembramento ed all’uso della mascherina, assicurando, nel contempo, specifici controlli per la prevenzione e repressione dei reati sia contro la persona che contro il patrimonio. La provincia spezzina è stata controllata con oltre 20 pattuglie al giorno, per un totale di circa 90 servizi preventivi dispiegati nell’arco del lungo periodo festivo. I militari hanno perlustrato in modo capillare il tutto il territorio, dai parchi alle località marine più frequentate, nonché tutti i punti di snodo delle principali arterie stradali. In tutto sono state identificate oltre 400 persone, controllati 45 esercizi commerciali ed elevate dieci sanzioni per violazione delle norme riferite al contenimento e diffusione del Covid-19.