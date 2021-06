Femminicidio a Castelnuovo, una fiaccolata per ricordare Alessandra Piga

Sarzana - Val di Magra - Martedì 15 giugno alle ore 21 partirà dal centro commerciale La Miniera a Castelnuovo Magra la fiaccolata in memoria di Alessandra Piga, la giovane uccisa ieri pomeriggio dall'ex compagno in via Baccanella.

L'iniziativa sarà organizzata dall'Associazione Vittoria che sulla propria pagina Facebook scrive: "Questa tragedia, la terza sul nostro territorio ci ha profondamente scosso.

La rabbia, la tristezza e lo sconforto sono le emozioni che si alternano e convivono in noi.

Non l'incredulità perchè dopo ormai 7 anni di presenza sul territorio sappiamo benissimo quanto troppo spesso il maggior pericolo lo si abbia tra le mura domestiche.

Chiediamo a tutti di unirsi a noi perchè questa simbolica fiaccolata sia un momento per stringersi attorno alla famiglia e agli amici di Alessandra e un segnale per dire "basta!" a questa mattanza".