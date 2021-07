Eventi estivi, mascherina obbligatoria anche all'aperto

Sarzana - Val di Magra - A Vezzano Ligure tornano le mascherine obbligatorie all'aperto, per quanto limitatamente agli eventi e le manifestazioni pubblici previsti per quest'estate sul territorio comunale. L'ordinanza, attiva dall'inizio di questa settimana e in vigore fino a quando non si riterrà di revocarla, è stata firmata dal sindaco, Massimo Bertoni, vista “l'attuale situazione epidemiologica – si legge nel provvedimento - che vede una ripresa dei contagi anche a livello comunale”. Quindi, ravvisando “la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio contagio della popolazione”, ecco il provvedimento che prescrive, per la mascherina, “l'obbligo di utilizzo in spazi ed in orari non ricompresi nelle attuali disposizioni”. Quindi mascherine su naso e bocca “anche all'aperto, negli spazi ed aree pubbliche interessati dalle manifestazioni autorizzate e per tutta la durata dell'evento”.

Nell'ordinanza si precisa che “possono essere usate mascherine di comunità ovvero mascherine monouso o maschere lavabili, anche autoprodotte, in materiali multiuso idonei a fornire un'adeguata protezione, che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. Esclusi dall'obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni, i disabili, le persone affette da patologie incompatibili con un uso continuativo della mascherina. “L'utilizzo delle mascherine si aggiunge ad altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie”. Quindi mascherine su, fino a eventuali nuove disposizioni, per vivere la programmazione dell'estate vezzanese, che ha nella serata con il menestrello lunigianese Bugelli il suo prossimo appuntamento.

“Oltre un mese fa avevo informato che il nostro Comune era libero da casi Covid-19. Purtroppo da qualche giorno si sono ripresentati casi, in progressivo aumento, sia di positivi che di sorvegliati”, aveva informato il sindaco Bertoni in una nota lunedì scorso. Una situazione al cui contentimento intende contribuire l'ordinanza sulle mascherine all'aperto in occasione degli eventi estivi.