Eutanasia legale, raccolta firme del Partito socialista a Castelnuovo Magra

Sarzana - Val di Magra - Sabato 21 agosto nell’area antistante il Centro Commerciale “La Miniera” di Castenuovo Magra, il Partito socialista italiano, sarà presente con un “gazebo” presso il quale si potrà firmare per il referendum sull’eutanasia legale. “A 37 anni dal deposito della prima proposta di legge sull’eutanasia, a prima firma Loris Fortuna, il referendum è lo strumento per abrogare la criminalizzazione del cosiddetto “omicidio del consenziente” (articolo 579 del codice penale) e rimuovere così gli ostacoli alla legalizzazione dell’eutanasia anche con intervento attivo da parte del medico su richiesta del paziente, sul modello di Olanda, Belgio, Lussemburgo e Spagna, seguendo i principi già stabiliti anche dalla Corte costituzionale tedesca - si legge in una nota del segretario del Partito socialita Giorgio Brero -. Le 500mila sottoscrizioni sono state raggiunte con un mese e mezzo di anticipo rispetto alla scadenza prefissata. Sintomo di quanto sia sentita la tematica del fine vita”.