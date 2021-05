E' iniziata la rimozione delle auto abbandonate sul viale XXV Aprile

Sarzana - Val di Magra - È attualmente in corso l'intervento di rimozione e smaltimento delle carcasse di auto abbandonate lungo via XXV Aprile (QUI) a risoluzione del tema annoso che coinvolge l'area e che l'ha resa negli anni un vero e proprio cimitero di veicoli abbandonati, connesso a uno sversamento dei rifiuti rinvenuti su area demaniale e delle carcasse individuate nel tempo la cui proprietà è riconducibile alla società Carpoint.



La questione, come noto, ha impegnato l'amministrazione giudiziaria in una lunga e complessa attività di gestione della società sottoposta a sequestro giudiziario. Sin dal dicembre 2020, in sinergia con l'amministrazione comunale, che ha sempre fornito il proprio supporto con opere di devegetazione e pulizia dei rifiuti abbandonati nelle aree demaniali, l'amministrazione giudiziaria ha avviato le procedure di rimozione e smaltimento dei veicoli abbandonati.

Oggi i lavori di rimozione e smaltimento sono in atto, con oltre 80 carcasse già rimosse: l’attività proseguirà fino allo smaltimento di tutte le vetture giacenti sul sito individuate dai Carabinieri come riconducibili a Carpoint.



Un risultato che, come confermato dalla comunicazione a cura della amministrazione giudiziaria, è frutto del lavoro "congiunto dell'Amministrazione Giudiziaria della fallita società, rappresentata dall'avvocato Podestà nominata dal Tribunale della Spezia, e del Sindaco del Comune di Sarzana, coadiuvati dai Carabinieri di Sarzana che hanno cooperato attivamente con l'amministrazione locale e l'amministrazione giudiziaria".



"Abbiamo affrontato un percorso molto complesso – dichiara il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli – che vediamo finalmente avviarsi a una conclusione positiva nel rispetto dei sarzanesi, della loro terra e dell'ambiente. Ci aspettiamo ora che lo smaltimento delle carcasse e dei veicoli abbandonati, a cura dell'Amministrazione Giudiziaria, proceda in tempi brevi fino alla conclusione".