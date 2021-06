Durante la rissa tra bande rivali spunta un coltello: 30enne finisce in ospedale

Sarzana - Val di Magra - Un altro episodio di violenza nel corso della notte tra venerdì e sabato in Via della Pace, a Sarzana. Erano da poco passate le 3.15 quando urla e schiamazzi hanno rotto il silenzio: due bande rivali di stranieri, quasi tutti magrebini, si stavano scontrando fisicamente, forse per un regolamento di conti nel controllo dello spaccio.

Spintoni e cazzotti, ma a un certo punto è spuntato fuori un coltello e uno dei contendenti, un 30enne di origine marocchina, è stato colpito con una coltellata a un fianco.



Anche a causa del chiasso che accompagnava la rissa alcuni residenti hanno dato l’allarme e poco dopo un mezzo di soccorso della Misericordia & Olmo era sul posto per trasportare il ferito al San Bartolomeo. Il taglio è risultato superficiale e la guarigione è prevista nel giro di 7 giorni.