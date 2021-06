Due nuovi agenti di Polizia Locale a Sarzana

per il periodo estivo

Sarzana - Val di Magra - Sono entrati in servizio oggi i due nuovi agenti di Polizia Locale assunti dal Comune di Sarzana a tempo determinato per il periodo estivo. I due – selezionati dalla graduatoria di Vernazza – presteranno servizio al comando di piazza Vittorio Veneto fino al 14 settembre. La loro assunzione rientra fra quelle previste per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni.