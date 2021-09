Lavori in corso

Sarzana - Val di Magra - Traffico a rilento sulla bretella autostradale La Spezia - Santo Stefano. Sulle corsie in direzione opposta alla città, infatti, sono presenti 2 chilometri di cosa tra Pianazze e Fornola a causa di lavori in corso. In prossimità del cantiere le auto possono transitare solamente sulla corsia di sorpasso.