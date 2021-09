Dopo l'incidente: "Grazie ai soccorritori e a tutte le persone per l'affetto"

Sarzana - Val di Magra - Ne avrà per un po' Alessandro Cecchini, più noto come “Duracel”, operatore ecologico e uomo tuttofare del litorale che ieri mattina è rimasto coinvolto in un grave incidente a Fiumaretta (QUI).

Dopo i tantissimi messaggi di sostegno e vicinanza ricevuti tramite i social oggi è stato lo stesso 49enne sarzanese che dal San Martino di Genova – dove è stato condotto in elicottero – ha rassicurato tutti. “Ringrazio tutti per l'affetto dimostrato – ha scritto – grazie allo staff dell'elisoccorso Drago e del trauma center del San Martino per la grande professionalità. Presto – ha aggiunto – sarò operato alla gamba rotta poi si vedrà se tornerò sulle spiagge la prossima estate”.

Cecchini ha infatti riportato importanti fratture ad una gamba, alle costole e allo zigomo.