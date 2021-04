Donna ritrovata nel Canale, serviranno altri esami

Sarzana - Val di Magra - Il medico legale Gamba che ieri ha effettuato l'autopsia ha disposto anche gli esami tossicologici per la salma di Claudia Haengels, la donna ritrovata senza vita domenica sera nel Canale Lunense nei pressi di via Bozzi a Luni.

L'esame autoptico ha infatti escluso che il decesso possa essere avvenuto in seguito ad un malore naturale, ma si è verificato per annegamento in seguito allo scivolamento in acqua dove la 49enne era stata notata da alcuni passanti.

Sarà dunque l'esito dei prossimi esami - atteso fra una quindicina di giorni - a chiarire definitivamente le cause della tragedia.