Divieti al fiume di Fornola, Bertoni: "Giusto prendere tutte le precauzioni"

Sarzana - Val di Magra - Una comunicazione dall'Asl, al sindaco di Vezzano Ligure Massimo Bertoni, precisava che in ospedale sono presenti alcuni minori che hanno avuto disturbi gastrointestinali dopo la permanenza nelle acque del fiume che attraversano il territorio comunale. Così è scatta l' ordinanza.

"La comunicazione - ha detto il sindaco - citava che in Pediatria erano presenti minori che avevano sostato nel tratto del fiume a Fornola, a cavallo dei viadotti della ferrovia. L'ordinanza di divieto resterà in vigore fino a nuove disposizione dalle autorità. Che origine abbia questo batterio verrà accertato, se dovesse trattarsi di un problema legato alle acque sarebbe davvero preoccupante. Io non credo che sia così, ma ritengo più che giusto che vengano prese tutte le precauzioni del caso per salvaguardare le famiglie che frequentano il fiume. Ricordo che oltre alla mia ordinanza esistono delle norme perché l'area rientra in quella del Parco di Montemarcello Magra e Vara".