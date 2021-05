Disinfezione e riparazioni, operazione anti degrado nell'area della stazione di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Nelle ultime due settimane il personale della Polizia Ferroviaria di Sarzana, in accordo con gli enti ferroviari e il Comune di Sarzana, ha proceduto a far effettuare un’opera di bonifica antidegrado a ridosso dell’ambito ferroviario cittadino.

Gli interventi hanno riguardato l’area di ingresso del parcheggio comunale ‘Metro Park’ ed altre zone della Stazione Ferroviaria di Sarzana, oggetto di cicliche occupazioni abusive specie nelle ore notturne, con frequentazioni in aree a ridosso della circolazione ferroviaria.

I lavori di bonifica, che hanno interessato la messa in sicurezza di aree, la riparazione di alcune recinzioni ed un’opera accurata di pulizia, disinfezione e disinfestazione soprattutto del porticato dell’edificio ex viaggiante/merci dello scalo ferroviario, sono stati volti ad elevare la sicurezza della circolazione ferroviaria, prevenendo il transito di persone non autorizzate in aree di servizio ed indebiti attraversamenti dei binari.

Gli agenti della Polfer vigileranno tali aree per garantire il consolidamento delle nuove misure di messa in sicurezza e antidegrado, mantenendo altresì un costante contatto con gli operatori di Acam Ambiente per il completamento dell’opera di bonifica.