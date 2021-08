Devastato il terrazzo panoramico ad Arcola. Sindaco e abitanti infuriati

Sarzana - Val di Magra - Arcola sotto shock per la devastazione del terrazzo panoramico detto "Belvedere", che permette di ammirare tutta la vallata del Magra. Ignoti avrebbero preso di mira lo spazio distruggendo parte della struttura. Tra i primi a segnalare quanto avvenuto, il sindaco Monica Paganini che scrive: "Il Belvedere di Via Bonanno tra il Castello Obertengo e Piazza San Nicolò, del quale abbiamo progettato il restauro, nel Centro Storico di Arcola. Stanotte è stata oggetto di atto vandalico. Perché?"

Tutta l'area è particolarmente cara agli arcolani in quanto un luogo simbolo per tutto il borgo. La scalinata accompagna fino al castello e percorrendola si costeggia la chiesa. Quella di stanotte è una ferita dura da rimarginare, molti hanno espresso forte condanna per quanto avvenuto. Adesso è aperta la caccia ai responsabili.