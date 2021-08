Denunciato durante la movida a Sarzana e accompagnato a Torino per il rimpatrio

Sarzana - Val di Magra - Durante la notte del 24 luglio scorso a Sarzana, un cittadino marocchino di 31 anni, si era reso protagonista di due episodi per i quali era stato prima denunciato dalla pattuglia della Guardia di Finanza, per un diverbio con il proprietario di un pubblico esercizio che giustamente si era rifiutato di somministrargli alcolici perché già in stato di ebbrezza, e poi, intorno all’1.40 in piazza Garibaldi, autore di lite per futili motivi. Fermato ed accompagnato presso gli Uffici del Commissariato di Sarzana dagli operatori della Volante, era stato denunciato per i reati di minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere, dato che era in possesso di un coltello subito sequestrato.



La posizione soggettiva dell’uomo, inottemperante a numerosi ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale e segnalato per immigrazione clandestina, è stata oggetto di accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura che hanno consentito l’adozione di provvedimenti finalizzati all’espulsione dal territorio nazionale.

Conseguentemente, gli operatori del Commissariato di Sarzana hanno rintracciato lo straniero al fine di notificargli il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Spezia il 29 luglio e, in attuazione di decreto di trattenimento adottato dal Questore, hanno proceduto al suo accompagnamento presso il Centro di Rimpatri di Torino, in attesa della definitiva espulsione dal territorio nazionale.