Davide Mariotti non ce l'ha fatta, domenica scorsa il grave incidente a Romito

Sarzana - Val di Magra - Non ce l'ha fatta Davide Mariotti, il ragazzo che domenica scorsa a Romito, a bordo della sua moto, è rimasto coinvolto in un violento incidente nella frazione arcolano. Un violento impatto con un'automobile, lungo la Strada provinciale. Soccorso tempestivamente e poi elitrasportato al San Martino di Genova, il giovane, che aveva compiuto 23 anni lo scorso giugno, si è spento ieri sera nel nosocomio del capoluogo. Una notizia triste che tocca profondamente gli affetti del ragazzo e la comunità tutta, che in queste ore lo sta ricordando con tanti e sentiti messaggi di cordoglio.