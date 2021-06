Danneggia dehor in pieno centro e si becca una denuncia

Sarzana - Val di Magra - Notte decisamente agirata quelladel 14 giugno. Il centro cittadino sarzanese è stato agitato dalla riprovevole condotta posta in essere da un cittadino che ha letteralmente dato in escandescenza danneggiando la vetrata del dehor di un esercizio commerciale di Piazza Garibaldi. Immediato l’intervento delle Volanti del Commissariato di Sarzana che, giunte sul posto, hanno prontamente avviato le indagini per scoprire l’identità del danneggiante acquisendo delle informazioni da alcuni soggetti presenti sul luogo. Nella giornata odierna gli elementi investigativi raccolti hanno ricevuto un pronto riscontro dalla visione delle riprese delle telecamere di videosorveglianza insistenti nel centro cittadino, con ciò permettendo la repentina individuazione del malvivente, peraltro già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti. Il soggetto, di origine extra comunitaria, verrà denunciato a piede libero per i reati di danneggiamento aggravato e procurato allarme. All’ufficio Immigrazione della Questura, saranno successivamente demandate le valutazioni in ordine alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale.