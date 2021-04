Dalle parole ai fatti, sequestrati due fucili ad un castelnovese

Sarzana - Val di Magra - Nel pomeriggio di Pasquetta i Carabinieri di Sarzana hanno sequestrato cautelativamente due fucili con relativi serbatoi ad un cittadino, residente nel comune di Castelnuovo Magra. Secondo i militari l’episodio è collegato ad una questione di “vicinato”. L’uomo, durante una lite scaturita con il suo vicino per futili motivi, è passato, nel giro di poche ore, dalle minacce verbali a quelle poste in essere mediante l’utilizzo di un’arma da caccia: ha pensato bene all’improvviso di imbracciare il proprio fucile ed uscire dalla sua abitazione, generando paura e timore per l’eventuale utilizzo improprio dell'arma. Immediatamente sono scattati tutti i controlli da parte dei Carabinieri che si son conclusi con il deferimento a piede libero dell’uomo per detenzione illegale di armi in quanto custodiva illegalmente un altro fucile e due serbatoi, nella circostanza, posti sotto sequestro.