Da Sarzana ad Avenza con la marijuana nello zaino, stanato da Helen e Paco

Sarzana - Val di Magra - Arrivava da Sarzana con un zaino pieno di marijuana ma a far saltare i piani di un 44enne ci hanno pensato Helen e Paco, i due cani dell'unità specializzata della Guardia di Finanza. Per il 44enne arrestato, di origine marocchina, il fermo è scattato ieri durante un controllo alla stazione ferroviaria di Avenza.

L'uomo e regolare sul territorio e domiciliato nello Spezzino. Una volta sceso dall'Intercity proveniente dalla vicina cittadina della Val di Magram, ha attirato l'attenzione di Helen e Paco.

Così le Fiamme gialle hanno proceduto a perquisire il viaggiatore e i suoi effetti personali, rinvenendo, all’interno di uno zaino, due panetti di sostanza che, a seguito degli esami tossicologici speditivi, è risultata reagire positivamente al principio attivo della marijuana del peso totale di 700 grammi. L’uomo è stato tratto in arresto, in quanto colto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della successiva commercializzazione e, di conseguenza, deferito alla locale autorità giudiziaria.



Il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Massa, dopo aver convalidato il sequestro della sostanza stupefacente rinvenuta, ha richiesto al Tribunale di Massa la convalida dell’arresto e il contestuale avvio del rito per direttissima. A conclusione dell’udienza tenutasi innanzi il giudice, oltre alla convalida dell’arresto, nelle more della conclusione del procedimento avviato, è stata disposta, nei confronti del cittadino straniero, l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari da scontare presso il domicilio di La Spezia.