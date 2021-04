Crolla una facciata a Vezzano a due passi dalla scuola elementare

Sarzana - Val di Magra - Letteralmente sbriciolata: quintali di calcinacci, muratura e detriti di ogni sorta che hanno invaso completamente la strada. Un boato nella notte ha svegliato il borgo di Vezzano Ligure, dove un edificio ha ceduto crollando al suolo in Via Verdi. I resti della facciata hanno invaso la sede della strada provinciale 16, chiusa nella tratta che corre lungo Via Verdi all'interno del borgo, è stato chiuso al traffico. Sul posto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno transennato l'area. Intervenuti anche i tecnici Enel per ripristinare la fornitura di corrente elettrica interrotta in tutta la zona.



Il crollo è avvenuto poco prima delle 2 circa, a quanto si apprende. Ovviamente a quell'ora nessuna persona era nei paraggi, ma quel tratto rappresenta una strettoia obbligata per chi salga verso il paese vecchio. La costruzione, dalle prime informazioni raccolte, sarebbe abbandonata da diversi anni e lo stato di degrado già conosciuto tanto che era avvolta da impalcature. Non solo, a pochi metri sorge l'entrata della scuola primaria che poche ore dopo sarebbe stata teatro dell'entrata in classe di tanti alunni.



"Il borgo di Vezzano, attraverso la SP 16, è comunque raggiungibile da Fornola o da Buonviaggio, con il solo percorso di andata e ritorno lungo la medesima tratta - informa la Provincia della Spezia - Le operazioni di intervento delle competenti autorità tecniche sono in corso, verrà quindi data tempestiva comunicazione di ogni variazione della situazione".