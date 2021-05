Coppia incensurata arrestata con quasi tre etti di marijuana

Sarzana - Val di Magra - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sarzana, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, si sono insospettiti per l’atteggiamento di una donna che, parcheggiata la propria autovettura nei pressi di un centro commerciale cittadino, dopo alcuni minuti di attesa, è stata raggiunta da un ragazzo, molto più giovane di lei che velocemente saliva a bordo del veicolo.

L’atteggiamento della coppia ha allarmato i militari che hanno proceduto al loro controllo, identificando la conducente in una cittadina italiana 55enne residente a La Spezia ed un 25enne di nazionalità albanese, convivente con la donna, entrambi incensurati.

Il controllo da parte dei Carabinieri è stato esteso anche alla loro auto e, dopo una minuziosa verifica, sono stati rinvenuti tre involucri di cellophane chiusi con nastro adesivo contenente marijuana per un peso complessivo di grammi 270 nonché la somma di denaro pari ad euro 1.650,00.

Anche presso l’abitazione della donna i Carabinieri, durante la perquisizione, hanno rinvenuto un altro involucro di marijuana del peso di grammi 31, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente. La droga, del valore di circa euro 3.100, già pronta per l’immissione sul mercato clandestino di questa provincia, è stata sequestrata mentre i due spacciatori tratti in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso.

La 55enne spezzina, prima di venire accompagnata agli arresti domiciliari, veniva sanzionata anche per aver guidato il veicolo con la patente sospesa sin dal dicembre 2020 dalla Prefettura locale.

Nella mattinata odierna il giudice del Tribunale di La Spezia ha convalidato l’arresto e disposto per la giovane coppia la misura degli arresti domiciliari.

L’attività di indagine si inserisce nei molteplici servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Compagnia di Sarzana, servizi che hanno permesso negli ultimi mesi di trarre in arresto numerosi spacciatori nonché il sequestro di considerevoli quantitativi di sostanze stupefacenti di vario tipo.