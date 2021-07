Controlli sul litorale di Sarzana e Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Nella giornata di ieri, nel contesto di un rafforzamento dei servizi di controllo disposti dal Questore della Spezia per il periodo estivo, che vede, tra l’altro l’aumento di villeggianti e turisti in tutta la provincia, specie nelle zone rivierasche, il Commissariato di Sarzana con le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano, ha monitorato il litorale di Marinella, Fiumaretta, Bocca di Magra ed Ameglia.



I servizi di prevenzione e vigilanza hanno interessato le aree a ridosso degli stabilimenti balneari e le zone dove insistono i campeggi, dove è stata registrata un’elevata presenza. La verifica sul rispetto della normativa anticontagio è stata estesa anche a questi ultimi, con controlli documentali a campione, senza rilevare criticità.

Nel corso del servizio, sono stati altresì effettuati due posti di controllo sulla viabilità retrostante, che hanno portato ad un riscontro complessivo di 87 persone e 27 autoveicoli.



Questo servizio, si inserisce nel contesto mirato e programmato di una giornata di controlli straordinari della Polizia di Stato connessi all’avvio della stagione estiva, che ha visto ben 302 persone controllate nell’arco delle ventiquattrore in tutta la provincia, oltre a 75 veicoli e all’attuazione di 5 posti controllo viabili. Interessati stazioni, treni, strade ed autostrade e centri abitati.