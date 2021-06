Con i flussi aumentano anche in controlli alla stazione di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - La Polizia Ferroviaria di Sarzana, in concomitanza con l'aumento dei flussi di turisti e viaggiatori che si registrano nella stagione estiva sulle riviere liguri, ha incrementato le attività di controllo a bordo dei convogli ferroviari e nelle stazioni.



I servizi sono stati organizzati principalmente per la prevenzione dei delitti predatori, ma anche per il contrasto alle forme tipiche di reato che si verificano in ambito ferroviario come i danneggiamenti, i graffiti e i furti di rame. Inoltre, particolare attenzione è stata posta al fenomeno dei gruppi di giovani, per lo più minori, che specialmente nei fine settimana, si spostano utilizzando il treno.



Nell’ultimo mese, presso lo scalo ferroviario di Sarzana, a fronte di 50 pattuglie, la Polfer ha controllato 524 persone, portando ad oltre 2.000 gli identificati da inizio anno, di cui circa il 20% sono risultati pregiudicati.

Accanto ai servizi che perseguono attività criminali, l'azione della Polfer mira anche a prevenire quei comportamenti che possono mettere in pericolo gli utenti delle ferrovie, come l’attraversamento dei binari, lo stazionare oltre la linea gialla delle banchine, oppure oltrepassare i passaggi a livello chiusi o in movimento, che sono frequente causa di incidenti ferroviari.