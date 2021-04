Colpivano le tabaccherie Lottomatica di tutta Italia. Ma i carabinieri arrivano a loro

Sarzana - Val di Magra - A conclusione di una complessa indagine con analisi intestatari carte Postepay, i carabinieri di Castelnuovo Magra hanno denunciato a piede libero nove persone di origine campana, gran parte delle quali già gravate da precedenti di polizia per reati analoghi, ritenute responsabili in concorso di varie truffe in giro per l’Italia ai danni di tabaccherie “Lottomatica”. Tutto è partito da una commerciante del comune castelnovese, che nel giugno 2020 si era rivolta ai militari dopo aver scoperto di essere stati vittima di un raggiro telefonico: un malvivente aveva posto in essere la truffa fingendosi un impiegato della Lottomatica incaricato di compiere verifiche tecniche, inducendo una dipendente della denunciante ad effettuare operazioni sull’apparato informatico della ricevitoria che, a sua insaputa, ricaricava carte Postepay intestata a vari truffatori. Dalle indagini esperite è subito emerso che lo stesso infimo raggiro era stato posto in essere con il solito modus operandi in varie provincie d’Italia, tra cui Genova, Cosenza, Imperia, Ravenna e Foggia: ammonta a quasi 20mila euro il totale delle somme intascate dai malfattori, somma che potrebbe anche essere maggiore visto che le indagini dei militari sono ancora in atto per verificare ulteriori responsabilità dei soggetti denunciati.