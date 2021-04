Colpito da un ictus a Civitavecchia, salvato con l'elicottero della Capitaneria di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Un uomo di 68 anni è stato colpito da un ictus mentre era in navigazione verso Civitavecchia. A trarlo in salvo è stata la Guardia cositera di Sarzana con l'elicottero Nemo 11-16 alzatosi in volo dalla base aeromobili della Val di Magra.

La segnalazione era arrivata dalla Capitaneria di porto di Civitavecchia. Nel dettaglio, l'uomo colpito da ictus si trovava con la moglie sulla motonave "Forza"



"Alle ore 12.10 sono iniziate le operazioni di recupero coordinate dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia - si legge in una nota della Capitaneria -. L’elicottero si è posizionato sull’unità mercantile e, con l’utilizzo del verricello di soccorso, è stato calato l’Aerosoccorritore Marittimo che ha provveduto ad immobilizzare il malato sulla barella per poi essere recuperato a bordo dell’aeromobile e procedere, in brevissimo tempo, al trasporto del malcapitato presso l’ospedale Belcolle di Viterbo. Oltre all’infortunato di nazionalità tedesca sono stati imbarcati sull’elicottero anche la moglie ed il medico della nave che ha assistito il paziente sino all’arrivo in ospedale, raggiuto alle ore 12.50 .

"Si rammenta l’importanza del numero di emergenza gratuito 1530 - conclude la nota -, attivo 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale, per contattare immediatamente - senza filtri - la Capitaneria di porto più vicina, ricevendo pronta assistenza in mare".