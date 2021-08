Colpito alla testa con una sedia per un "ti vedo invecchiato"

Sarzana - Val di Magra - Mattinata movimentata all'esterno di un bar di Castelnuovo Magra dove una persona di circa settant'anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita alla testa da un coetaneo. L'episodio si è consumato nel giro di pochi minuti, davanti a molte persone, ed è scaturito da una battuta: “Ti vedo invecchiato”, avrebbe infatti detto la vittima all'uomo che era appena arrivato. Quest'ultimo per tutta risposta ha imbracciato una sedia di plastica e lo ha colpito violentemente in testa, lasciandolo a terra sanguinante e allontanandosi a bordo della bici con la quale era da poco arrivato. I presenti hanno subito allertato i soccorsi e l'uomo è stato medicato sul posto e poi trasportato in ambulanza in codice giallo in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei presenti.



B.M.