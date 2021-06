Coca party casalingo in centro a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Party casalingo a base di cocaina per un gruppetto di giovani, tutti maggiorenni, all’interno dell’abitazione di uno di loro in centro a Sarzana. Ma le cose non sono andate secondo i loro piani e al loro risveglio hanno avuto un’amara sorpresa: si sono ritrovati alla porta di casa i Carabinieri della Stazione di Sarzana, che su delega dell’Autorità spezzina, dovevano eseguire una perquisizione.

Davanti agli occhi dei militari, in bella vista su un tavolino, erano presenti ancora le tracce della loro nottata di baldoria, ossia alcune strisce di cocaina. I Carabinieri hanno quindi sequestrato tutta la sostanza stupefacente presente, per un totale di circa un grammo. Per i sei, tre ragazzi e tre ragazze, tra i 21 e i 40 anni, è scattata la segnalazione alla Prefettura spezzina quali di assuntori di sostanze stupefacenti.