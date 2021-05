Cna in lutto per la scomparsa di Diana Lucri

Sarzana - Val di Magra - La Cna della Spezia si stinge al dolore dei famigliari di Diana Lucri per la sua prematura scomparsa. Avrebbe, infatti, compiuto 70 anni il prossimo 1 giugno, ma un brutto male non le ha lasciato scampo.

Dal carattere umile e riservato, Diana ha mostrato nel tempo diti professionali uniche: era una macchina da lavoro in area fiscale e un vero e proprio punto di riferimento per tutta la Val di Magra nella gestione dei cedolini e dei dipendenti. Per 20 anni è stata la responsabile dell’ufficio paghe della Cna di Sarzana.

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e piccola e media impresa della Spezia porge le più sentite condoglianze alla famiglia, al marito di Diana Giorgio, ai figli Marco e Gianluca, e ai suoi nipoti.