Circovenzione d'incapace, nei guai 53enne. Divieti per un 40enne per maltrattamenti all'ex convivente

Sarzana - Val di Magra - Il contrasto alla criminalità da parte dei militari non si è limitato all’ordine pubblico ed alla vigilanza del territorio: in questi giorni i carabinieri dell’Aliquota Operativa eseguito un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di un soggetto 53enne resosi responsabile di circonvenzione di incapace. Sempre su disposizione dell’autorità giudiziaria spezzina, un 50enne è stato inoltre sottoposto ai domiciliari per lesioni personali aggravate e violazione di domicilio. I militari della stazione di Castelnuovo Magra hanno notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati e del divieto di comunicare con qualsiasi mezzo a persona offesa, emessa dal Tribunale della Spezia a carico di un 40enne, reo di maltrattamenti e lesioni ai danni della ex convivente.